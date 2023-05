12 Punkte für die kommenden 5 Jahre - Hatz "Vielfalt der bayerischen Wirtschaftsstruktur erhalten"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat ihr

Programm zur Landtagswahl 2023 in Bayern vorgestellt. Unter dem Titel vbw

BayernProgramm "12 für 5" legte sie zwölf Kapitel mit Forderungen für die

kommenden fünf Jahre vor. vbw Präsident Wolfram Hatz : "Die bayerische

Wirtschaft ist vielfältig und stark. Die Herausforderungen für den

Wirtschaftsstandort Bayern sind derzeit allerdings so groß wie selten zuvor. Es

gilt, die aktuellen Krisen zu bewältigen und einen Strukturwandel riesigen

Ausmaßes zum Erfolg zu führen. Wenn sich die künftige Staatsregierung - aber

auch die Entscheidungsträger in Berlin und Brüssel - an unseren Forderungen

orientieren, haben wir allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen."



Ein zentraler Punkt für die vbw ist die Gewährleistung einer sicheren und

preiswerten Energieversorgung . Die vbw fordert vor allem Tempo bei der

Energiewende . "Erneuerbare Energien sind CO2-frei, nachhaltig und preisgünstig.

Deshalb müssen wir sie massiv ausbauen. Wir haben bei allen Erneuerbaren

Energien noch Potenzial. Die künftige Staatsregierung muss auch alle

Anstrengungen unternehmen, dass der Ausbau der Netze schleunigst vorangeht. Und

wir müssen den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft zügig voranbringen", so Hatz.