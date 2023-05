Unternehmen für soziales Engagement ausgezeichnet (FOTO)

Köln (ots) - Die Elektrobau Rockrohr GmbH Co KG erhält in diesem Jahr den

Rehabilitationspreis für vorbildliche Wiedereingliederung der

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM). Den

Preis übergab die Vorsitzende der Vertreterversammlung der BG ETEM, Karin Jung,

am 17. Mai in Dresden. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre

von der BG ETEM an Unternehmen verliehen, die sich vorbildlich in der

Rehabilitation von im Beruf Erkrankten oder Verletzten engagiert haben.



Eine Chance gegeben