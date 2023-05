Targa Exploration nimmt Handel an OTCQB auf

Jon Ward, President und CEO von Targa, sagte: „Wir freuen uns, die Aufnahme des Handels der Stammaktien von Targa am OTCQB Venture Market bekannt zu geben. Dies ist ein wichtiger Schritt für Targa, da er die Sichtbarkeit und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens erhöht und den Zugang für Privatanleger auf dem US-Markt verbessert.“

Der OTCQB ist eine US-amerikanische Handelsplattform, die von der OTC Markets Group in New York betrieben wird. Die Handelsplattform ist eigens auf wachsende Unternehmen in den USA und im Ausland zugeschnitten. Alle qualifizierten OTCQB-Handelsunternehmen müssen bestimmte Mindeststandards erfüllen, wie etwa aktuelle Finanzberichtsdokumente vorlegen und sich einem jährlichen Verifizierungs- und Managementzertifizierungsverfahren unterziehen. Das OTCQB wird von der United States Securities and Exchange Commission als etablierter öffentlicher Markt anerkannt, der öffentliche Informationen zur Analyse und Bewertung von Wertpapieren bietet.

Investoren können Echtzeitkurse und andere wertvolle Informationen über das Unternehmen unter https://www.otcmarkets.com/stock/TRGEF/overview finden.

Targa wird weiterhin unter dem Kürzel „TEX“ an der Canadian Securities Exchange in Kanada sowie unter dem Kürzel „V6Y“ an der Börse Frankfurt notieren.

Über Targa Exploration

Targa Exploration Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten beschäftigt und seinen Hauptsitz in Vancouver in British Columbia hat.

Kontaktdaten: Wenn Sie sich näher informieren oder in unsere Mailing-Liste eintragen lassen möchten, wenden Sie sich bitte an:

Jon Ward, President und Chief Executive Officer

Tel: +1(604) 355-0303

E-Mail: jon@inventacapital.ca

Website: www.targaexploration.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger