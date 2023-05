Antisemitismus-Vorwürfe gegen Musk nach Tweets über Soros

AUSTIN/JERUSALEM (dpa-AFX) - Twitter-Besitzer Elon Musk hat mit einer verbalen Attacke auf den Finanzier und Holocaust-Überlebenden George Soros Antisemitismus-Vorwürfe auf sich gezogen. Musk hatte bei Twitter geschrieben, der 92-jährige Soros hasse die Menschheit und wolle "die Struktur der Zivilisation zersetzen". Israels Außenministerium kritisierte, die Äußerungen hätten einen "antisemitischen Beigeschmack", und betonte, dass sie "umgehend eine Flut antisemitischer Verschwörungstheorien" auf Twitter ausgelöst hätten.

Auf die Äußerungen in einem Interview des US-Wirtschaftssenders CNBC angesprochen, beteuerte Musk in der Nacht zum Mittwoch, er sei kein Antisemit. "Wenn überhaupt, bin ich so etwas wie ein Prosemit", sagte er. Zugleich bekräftigte er seine Worte über Soros. "Ich denke, das stimmt. Das ist meine Meinung", sagte er und verwies auf die Redefreiheit. "Ich kann sagen, was ich will."