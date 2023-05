Der deutsche Künstler Michael Moebius erringt vor Gericht einen historischen Sieg in Höhe von 120 Millionen Dollar und setzt damit einen neuen Standard für den Schutz geistigen Eigentums

CHICAGO, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Der berühmte deutsche Künstler Michael Moebius hat einen monumentalen juristischen Sieg errungen. In einem Urheberrechtsstreit hat er ein Urteil in Höhe von 120 Millionen Dollar gegen 399 Unternehmen erwirkt, die seine Urheberrechte verletzt hatten. Das Urteil, gegen das nun offiziell kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, ist rechtskräftig und setzt einen neuen Maßstab für den Schutz der Rechte an geistigem Eigentum in der Kunstwelt.

Moebius' bezaubernde Bubblegum-Porträts von Marilyn Monroe und Audrey Hepburn, die 2012 in einem akribischen Malprozess entstanden, haben ihn in die Stratosphäre der zeitgenössischen Pop-Art katapultiert. Diese ikonischen Kreationen haben die Titelseiten von weltweit angesehenen Publikationen wie dem Robb Report geziert, was ihren Bekanntheitsgrad deutlich erhöht hat. Trotz dieses kometenhaften Erfolges gehören diese Werke zu den am meisten verletzten Kunstwerken überhaupt. Sie tauchen in Form von unautorisierten Reproduktionen auf den belebten Straßenmärkten rund um den Globus und in den digitalen Weiten des Internets auf und spiegeln die Omnipräsenz weltbekannter Luxusmarken wider.