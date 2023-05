Medaro Mining geht Vereinbarung über Erwerb von Lithiumprojekt James Bay Pontax ein

17. Mai 2023 – Vancouver, B.C., Kanada / IRW-Press / - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA OTC:MEDAF FWB:1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es eine Aktienkaufvereinbarung (Share Purchase Agreement - „SPA“) über den Kauf von 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von 1411409 B.C. Ltd. (das „Zielunternehmen“) abgeschlossen hat. 1411409 B.C. Ltd. besitzt eine 100-prozentige Beteiligung an den Bergbauclaims, die das Projekt James Bay Pontax (das „Projekt“) in Quebec, Kanada, umfassen (der „Erwerb“). Das Projekt besteht aus 101 Mineralclaims mit einer Fläche von rund 5.800 Hektar (58 Quadratkilometer) im Herzen des lithiumreichen Eeyou Istchee James Bay Territory in Quebec.

Das Projektgebiet ist eine äußerst aktive, rohstoffreiche Zone der James Bay Area und liegt 30 km südlich von Allkem Limiteds Lithiumprojekt James Bay, das über eine veröffentlichte Mineralreservenschätzung von 40,3 Mio. Tonnen mit 1,4% Li2O1 verfügt. Rund 1 km westlich des Projekts liegt das Projekt Pontax von Stria Lithium Inc. („Stria“), das das Lithiumvorkommen Pontax beherbergt, das im Winter 2022/2023 erbohrt wurde. Das Vorkommen Pontax besteht aus einer Reihe von Spodumenpegmatiten. Diese pegmatitischen Gänge sind entlang der tektonischen Richtung (NO-SW) angeordnet und liegen im Grünsteingürtel Chambois. Außerdem liegt das Projekt (i) weniger als 6 km östlich des Vorkommens Pontax von Patriot Battery Metals Inc., bei dem Proben aus dem Jahr 2018 0,94% Li2O und Ta205 von 520ppm ergaben, (ii) 6,5 nördlich des Projekts Moyenne von LiFT Power Ltd.s und (iii) es grenzt 10 km lang an die südliche Grenze des Projekts Anatacau West von Brunswick Exploration Inc. Mineralisierung auf angrenzenden Konzessionsgebieten ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung im Projektgebiet.

Abbildung 1: Karte 1 der Region James Bay Pontax

Abbildung 2: Lithiumclaims von Medaro James Bay Pontax

Das Projekt liegt in der Subprovinz LaGrande nahe der Grenze zur Subprovinz Némiscau. Beide Subprovinzen werden durch die Causabiscau-Scherzone getrennt. Das Projekt ist von Granitoiden verschiedener Zusammensetzung unterlagert, in denen sich zersplitterte vulkanische Einheiten befinden, die Überreste des Chambois-Grünsteingürtels darstellen könnten.