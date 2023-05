Samsung Electro-Mechanics entwickelt das MLCC mit der weltweit höchsten Kapazität für Elektrofahrzeuge

Bei den diesmal entwickelten MLCCs handelt es sich um Produkte mit Eigenschaften der 250 V-Klasse 33 nF (Nanofarad) mit geringer temperaturabhängiger Kapazitätsänderungsrate und der 100 V-Klasse 10 µF (Mikrofarad) bei 125 ℃. Es sind Produkte mit der branchenweit höchsten Kapazität im Vergleich zu Hochdruck-MLCCs in derselben Spannungsklasse.

SEOUL, Südkorea, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Samsung Electro-Mechanics gab am 16. Mai bekannt, dass es dem Unternehmen gelungen ist, die branchenweit höchste Kapazität an Hochdruck-MLCCs für Elektrofahrzeuge zu realisieren, und hat mit der Ausweitung seiner Produktpalette für elektronische High-End-Komponenten für die Automobilindustrie begonnen.

Jedes Produkt wird in elektrischen Systemen und LED-Scheinwerfern verwendet, die für Elektrofahrzeuge von zentraler Bedeutung sind.

* Farad (symbol F): Einheit für die elektrische Kapazität

Elektrofahrzeuge arbeiten auf der Grundlage von Hochspannungs-Batteriesystemen wie Batteriemanagementsystemen (BMS) und On-Board-Ladegeräten (OBC).

MLCCs, die in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden, müssen den hohen Ausgangsspannungen standhalten, die von der Batterie zum ultraschnellen Laden und zur Stromversorgung übertragen werden.

Zudem müssen die Halbleiter mit zunehmender Anzahl elektronischer Komponenten in Elektrofahrzeugen auch hohe Kapazitätseigenschaften aufweisen, damit sie stabil arbeiten können.

Das diesmal entwickelte Produkt 250 V der Klasse· 33 nF bietet die höchste Kapazität der Branche auf demselben Spannungsniveau. Zuvor waren 22 nF die höchste Kapazität für die bestehenden Produkte der 250 V-Klasse.

Dieses Produkt verbessert die Stabilität der Batterie, indem es Hochfrequenzrauschen innerhalb des Batteriemoduls beseitigt und gleichzeitig die nötige Widerstandsfähigkeit gegen hohe Spannungen besitzt.

Überdies wird das Produkt der Klasse 100 V - 10µF in LED-Scheinwerfern für Elektrofahrzeuge verwendet und seine elektrische Kapazität wurde im Vergleich zum Vorgängerprodukt verdoppelt.

Die in LED-Scheinwerfern verwendeten Halbleiter benötigen einen hohen Stromverbrauch. Daher sind MLCCs mit hoher Kapazität unerlässlich, die viel Energie speichern und diese schnell und stabil an die Halbleiter weitergeben können und gleichzeitig eine hohe Spannungsfestigkeit aufweisen.

Im Allgemeinen ist es für MLCCs schwierig, gleichzeitig sowohl Spannungs- als auch Kapazitätseigenschaften zu erfüllen. Die Entwicklung dicker Dielektrika zur Erhöhung der Spannungseigenschaften reduziert die Anzahl der internen Elektroden, die gestapelt werden können, was eine Erhöhung der Kapazität erschwert.

Samsung Electro-Mechanics hat durch die Veredelung von Dielektrika als Kernrohstoff in Form von feinem Pulver auf Nanoebene eine hohe Kapazität erreicht.

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass seine firmeneigene Oberflächenbeschichtungsmethode die Agglomeration zwischen den Pulvern minimiert und einen stabilen Betrieb bei hohen Spannungen ermöglicht.

Unterdessen erfüllen die diesmal entwickelten MLCCs den AEC-Q200, einen Teststandard für die Zuverlässigkeit elektronischer Komponenten in der Automobilindustrie, sodass sie auch in anderen Anwendungen wie ADAS, Karosserie, Fahrwerk und Infotainment in Fahrzeugen eingesetzt werden können.

Der CEO von Samsung Electromechanics Chang Duckhyun sagte, dass „Samsung Electro-Mechanics durch die Entwicklung von Produkten für Elektrofahrzeuge die gesamte Produktpalette für MLCCs im Automobilbereich etabliert hat" und dass „⁣Samsung Electro-Mechanics eigenständig Kernrohstoffe für MLCCs entwickeln und herstellen wird, um die technologische Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, und seinen Marktanteil bei MLCCs für elektronische Geräte durch die Internalisierung von Anlagen und die Stärkung der Produktionskapazität ausbauen wird."

