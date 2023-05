Fischzucht Made in Germany Warum Zander bald mitten aus Mecklenburg-Vorpommern kommt - und so die Umwelt geschützt wird (FOTO)

Neustadt-Glewe (ots) - Die Überfischung der Meere ist ein globales Problem,

welches nicht nur den Artenschutz bedroht, sondern auch den Import und die

Qualität von Fischprodukten beeinträchtigt. Und auch viele Kunden merken, dass

frischer Fisch immer seltener zu bekommen ist - und exorbitant teuer wird. Es

gibt jedoch eine nachhaltige Alternative - Indoor-Aquakulturen, wie sie immer

öfter auch in Deutschland gebaut werden.



"Wir stehen an einem Wendepunkt, an dem mehr Fisch aus den Meeren gezogen wird,

als auf natürliche Weise nachkommen kann. Die Überfischung der Ozeane stellt

eine enorme Bedrohung für die Artenvielfalt dar - und ist komplett überflüssig",

sagt Hans Acksteiner, Spezialist für Indoor-Aquakulturen und aktuell Bauherr

einer der größten Kreislaufanlage in Deutschland. Warum Zander bald mitten aus

Mecklenburg-Vorpommern kommt und so die Umwelt schützt, verrät er im folgenden

Gastartikel.