Dorsch und ECG gehen Partnerschaft ein (FOTO)

Frankfurt am Main / Kairo (ots) - Die Dorsch Gruppe, das größte unabhängige

Planungs- und Beratungsunternehmen für Ingenieurleistungen Deutschlands, setzt

ihren Expansionskurs durch die Partnerschaft mit ECG Engineering Consultants

Group, dem führenden Planungs- und Beratungsanbieter für Ingenieurleistungen in

Ägypten, fort. Damit verstärkt Dorsch seine traditionell starke Präsenz in

Afrika und der arabischen Welt. Durch den Zusammenschluss mit ECG wächst die

Dorsch Gruppe auf insgesamt 7.200 international tätige Mitarbeitende an. Dorsch

übernimmt im ersten Schritt 60 Prozent der Anteile an ECG. Über den Kaufpreis

wurde Stillschweigen vereinbart.



Die intensive Zusammenarbeit zwischen der Dorsch Gruppe und ECG wurde am Rande

von Konsultationen während des Besuches des ägyptischen Ministerpräsidenten

Abdel Fattah Al-Sisi mit Olaf Scholz, Bundeskanzler der Bundesrepublik

Deutschland, der der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern diente,

im Juni 2022 vereinbart. In Gegenwart des ägyptischen Verkehrsministers, General

Kamel El Wazeer, und des ägyptischen Botschafters in Deutschland, Khaled Galal

Abdelhamid, folgte ebenfalls im Jahr 2022 die Unterzeichnung entsprechender

Vereinbarungen.