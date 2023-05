Biden zum G7-Gipfel nach Japan aufgebrochen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist am Mittwoch zum G7-Gipfel nach Japan aufgebrochen. Er stieg am Mittwochmittag (Ortszeit) auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews unweit der US-Hauptstadt Washington in die "Air Force One", wie mitreisende Journalisten berichteten. In Hiroshima kommen die sieben führenden demokratischen Industriestaaten von Freitag bis Sonntag zu ihrem diesjährigen Gipfel zusammen. Zur G7-Gruppe gehören neben den USA auch Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan und Kanada sowie zusätzlich Vertreter der Europäischen Union. Bei dem Treffen in Hiroshima soll es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und Probleme der Weltwirtschaft gehen. Auch das Verhältnis des Westens zu China dürfte dort eine Rolle spielen.

Wegen einer drohenden Haushaltskrise in den Vereinigten Staaten kehrt Biden bereits am Sonntag nach Washington zurück. Ursprünglich wollte er nach Papua-Neuguinea und Australien weiterreisen, um in Sydney an einem Treffen des sogenannten Quad-Bündnisses teilnehmen - einem Vierer-Format mit Japan, Indien und Australien. Nach Bidens Absage wurde das Treffen gestrichen./trö/DP/jha