Kroschke steigt bei italienischer ASIA Group ein - gemeinsamer Messeauftritt in Verona (FOTO)

Ahrensburg/Verona (ots) - Die Kroschke Gruppe stärkt ihre internationale Präsenz

im europäischen Ausland durch eine Partnerschaft mit der ASIA Group, einem der

führenden Dienstleister für den Automotive-Bereich in Italien.



Die neue Partnerschaft zwischen der deutschen Kroschke Gruppe und der

italienischen ASIA Group wird offiziell am Gemeinschaftsstand beider Unternehmen

(Stand Nr. 5) bei der internationalen Fachmesse "Automotive Dealer Day"

vorgestellt, die noch bis zum 18. Mai in Verona/Italien stattfindet. Beide

Gruppen sind in ihren jeweiligen Heimatmärkten führend und haben einen starken

IT-Hintergrund. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt bei beiden Firmen auf den

Bereichen Fahrzeugzulassung, Dokumenten- und Datenmanagement für

Automobilhersteller, Fahrzeughändler, Leasingbanken, Flottenbetreiber und

Versicherungsgesellschaften.





Die ASIA Group - deren Name ein italienisches Akronym ist und keinen Bezug zuAsien hat - wurde 1993 von Francesco Nigro in Rom als Dienstleistungsunternehmenfür Kfz-Verwaltungsangelegenheiten gegründet. Der Neffe des Gründers, derebenfalls Francesco Nigro heißt, übernahm 2005 die Führung des Unternehmens, mitMassimiliano Farina zog 2006 umfangreiche Erfahrung aus der Arbeit inmultinationalen Automobilkonzernen und der l'Espresso Publishing Group in dasUnternehmen ein. Neue Geschäftsstrategien wurden entwickelt, die Firmaexpandierte: zunächst in Venetien und in den letzten fünf Jahren in Norditalien.Heute verfügt das Unternehmen über 10 Niederlassungen im ganzen Land mit rund 70Mitarbeitern und über 200.000 abgewickelten Vorgängen im Jahr 2022. Zu denKunden sind große Automobilhersteller wie Toyota, Renault, Ford,Autovermietungen wie Hertz, Finanzunternehmen und große Autokonzerne Händler,darunter Gruppo Intergea, Carpoint, Leonori, die Ceccato Group und De BonaMotors. Das waren alles gute Gründe für die Kroschke Gruppe, die ASIA Group füreine Zusammenarbeit ins Auge zu fassen."Unsere Kunden denken und handeln global und brauchen Dienstleister, die dasauch tun." so Dirk Dückershoff, Head of European Business Development bei derKroschke Gruppe. "Unsere Vision ist es, ein internationales Netzwerk fürZulassungs- und zulassungsnahe Services zu etablieren, mit dem wir die Fahrzeugeunserer Kunden grenzübergreifend und in einem "alles aus einer Hand"-Ansatzschnell und reibungslos auf die Straßen Europas bringen. Für unsereService-Nehmer reduzieren wir so Prozess-Komplexität, Fahrzeug-Standzeiten unddie damit verbundenen Kosten. Insbesondere wegen der länderindividuellen undmeist komplizierten Zulassungsprozesse ist die richtige Wahl eines etablierten,leistungsstarken Partners im jeweiligen Zielland elementar. In Italien haben wirmit der ASIA Group einen Partner gefunden, der unsere unternehmerische Visionteilt und deren Umsetzung gemeinsam mit uns und unseren Partnern dynamischvorantreibt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit"Francesco Nigro, CEO der ASIA Group, sagt: "Unser Unternehmen ist in den letztenJahren so stark gewachsen, dass es von der Kroschke Gruppe, dem Marktführer inDeutschland im Bereich Kfz-Zulassungen, für unsere Arbeitsqualität undInnovation wahrgenommen wird." Die Herausforderung besteht nun darin, dank derin den letzten Tagen unterzeichneten neuen Partnerschaft zunehmend sowohl aufdem italienischen Markt als auch im Ausland präsent zu sein.""Die gemeinsame Präsenz von Kroschke und Asia auf der internationalen MesseAutomotive Dealer Day ist von strategischer Bedeutung", sagt MassimilianoFarina, COO der ASIA GROUP, "wir sind bereit für die Herausforderungen, die diedigitale Transformation für die Branche mit sich bringen wird. Der gemeinsam mitKroschke erarbeitete Investitionsplan stellt für uns das Sprungbrett dar, immernäher an Unternehmen der Automobilzulieferkette zu sein und Automobilherstellerund große Autohäuser bei der Entwicklung effizienter und effektiverGeschäftslösungen zu unterstützen."Über die Kroschke GruppeDie Kroschke Gruppe mit der Christoph Kroschke GmbH und der DAD Deutscher AutoDienst GmbH entwickelt praxisorientierte Dienstleistungen rund um dasKraftfahrzeug und den Zulassungsprozess. Mit den Digitalplattformen für dieunterschiedlichsten Kundengruppen verbindet das Unternehmen seinejahrzehntelange Branchenerfahrung mit hoher Digitalkompetenz und bietetAutohäusern damit zentrale webbasierte Lösungen für alle Prozesse imZulassungswesen, von der An-, Um- und Abmeldung über Sonder-Dienstleistungen biszur komfortablen Massenzulassung. Weitere Infos unter:https://www.kroschke-gruppe.de/presse