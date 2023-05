Hessischer Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir verleiht Chemie³-Nachhaltigkeitspreis / 88 Auszubildende der hessischen Chemie- und Pharmaindustrie beteiligten sich an dem Wettbewerb (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Bereits zum fünften Mal ehrte der hessische

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir als Schirmherr die Gewinnerteams des

Nachhaltigkeitspreises für junge Menschen in Hessen, der in diesem Jahr unter

dem Motto stand: "Pulli an - Heizung aus! Wie gehen wir mit der Energiekrise

um?" Der erste Preis ging an Sanofi-Aventis Deutschland am Standort

Frankfurt-Höchst. Den zweiten Platz errang Evonik in Hanau. Dritter wurde

Technoform Bautec aus Kassel.



"Ich bin tief beeindruckt, wie intensiv sich die 24 Teams mit dem komplexen

Thema Energiekrise auseinandergesetzt haben", sagte Al-Wazir. "Die jungen

Menschen zeigen, dass sie die Zukunft mitgestalten möchten, Botschafter für

Gleichaltrige sein können und auch zu konkreten Veränderungen im eigenen Umfeld

bereit sind. Ich sehe es als große Aufgabe der Politik, sie dabei zu

unterstützen. Denn die Ideen und das Engagement der jungen Generation werden

entscheiden, ob uns die Transformation hin zu einer nachhaltigen und

klimaverträglichen Wirtschafts- und Lebensweise gelingt."