50 Jahre mehr als günstig / Lidl feiert Jubiläum mit Helene Fischer, Barbara Schöneberger und Max Giermann (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Mehr Frische, mehr Auswahl, mehr Preis-Leistung, mehr

Nachhaltigkeit - und vieles mehr: Lidl feiert dieses Jahr "50 Jahre mehr als

günstig". Den Auftakt des 50. Jubiläums machte an diesem Dienstag ein prominent

besetztes Event in Bad Wimpfen am Hauptsitz von Lidl in Deutschland. Mit Gästen

wie Max Giermann, Sally Özcan, Ana und Tim Johnson, Valentina Pahde, Nikeata

Thompson und DJ David Puentez läutete der Lebensmittelhändler 20 Wochen mit

zahlreichen attraktiven Geburtstagsangeboten, Rabatten, Gewinnspielen, Events

und Retro-Kollektionen ein. Für Christian Härtnagel,

Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland, stand der Abend wie auch

die gesamte Kampagne im Zeichen des Dankes: "Unsere Kollegen setzen sich jeden

Tag engagiert ein, um die Versorgung unserer Kunden mit einer großen Vielfalt an

Produkten des täglichen Bedarfs, hervorragender Qualität sowie Frische zum

gewohnt günstigen Lidl-Preis sicherzustellen. Und auch unsere Partner haben in

der Vergangenheit das Unmögliche mit uns möglich gemacht und begleiten uns

oftmals schon von Anbeginn auf unserer Lidl-Geschichte. Deswegen wollen wir

dieses Jubiläum auch gebührend feiern und es vor allem dazu nutzen, um Danke zu

sagen. Danke an unsere Kunden für ihre Treue, Danke an all unsere Kolleginnen

und Kollegen für ihren täglichen Einsatz und Danke an all unsere

Geschäftspartner, die teilweise seit Jahrzehnten gemeinsam mit uns wachsen."



Eine starke Marke trifft auf starke Persönlichkeiten