PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den Börsen in Mittel- und Osteuropa hat am Mittwoch der polnische Aktienmarkt spürbar unter der Unsicherheit mit Blick auf die US-Schuldenobergrenze gelitten. In Prag hielten sich Verluste in Grenzen, wohingegen in Budapest und in Moskau Gewinne verzeichnet wurden.

