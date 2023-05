Menschliche Grundbedürfnisse als nicht-zyklisches Investmentziel des neuen Habona Fonds; Bildnachweis: The 77 Human Needs System

Investieren in die Stabilität grundlegender Bedürfnisse

Der Fondsinitiator Habona Invest GmbH hat den Aktienfonds Habona Basic Needs aufgelegt. Als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert die HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH. Die Fondsstrategie ist verblüffend einfach: der Fokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen grundlegende Bedürfnisse von Menschen erfüllen. Genau wie die erfolgreichen Immobilienfonds von Habona, legt auch der Habona Basic Needs den Investitionsschwerpunkt auf die krisenresistente Grundversorgung der Menschheit. Dahinter steckt die Überzeugung, dass Investoren auch in herausfordernden Zeiten von einer überdurchschnittlichen Stabilität profitieren. Der aktiv gemanagte UCITS-Fonds umfasst circa 50 gleichgewichtete Titel, die fortlaufend mittels eines quantitativen Managementansatzes aus einem sorgfältig zusammengestellten Aktienuniversum gefiltert werden. Es stehen dabei Unternehmen aus Europa, Amerika, Japan oder Ozeanien zur Auswahl, die eine oder mehrere der von Habona definierten, alltäglichen Bedürfnissphären abdecken: Grundversorgung, Gesundheit, Wohnen und Mobilität, Freizeit und Erholung, Wasser und Energie sowie Sicherheit.

Berücksichtigung strenger Nachhaltigkeitskriterien

Als sogenannter Artikel 8 Fonds legt das Fondsmanagement zudem strenge Nachhaltigkeitskriterien und unabhängige ESGRatings bei der Titelauswahl zugrunde.

„Wir sehen in dem Investitionsansatz großes Zukunftspotenzial und sind froh, unseren Vertriebspartnern und Investoren mit dem Habona Basic Needs eine weitere Produktgattung aus dem Hause Habona anbieten zu können,“ sagt Guido Küther, Geschäftsführender Gesellschafter von Habona Invest. „Mit dem Habona Basic Needs haben wir nach fünf Real-Assets-Fonds nun auch den ersten Fonds aus dem Bereich Financial Assets mit Habona Invest im Vertrieb“, berichtet Dr. Jörg W. Stotz, Sprecher der Geschäftsführung der HANSAINVEST. „Das entgegengebrachte Vertrauen, einen weiteren Fonds mit unserem langjährigen Fondspartner umsetzen zu dürfen – und dazu noch einen mit einem so neuen wie außergewöhnlichen Fondskonzept – macht uns sehr stolz“, so Stotz weiter. „Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem Fondspartner.“ Habona Invest setzt für das Fondsmanagement auf die Dienste der Conquest Advisory AG. Habona Basic Needs ist für private und institutionelle Anleger investierbar.