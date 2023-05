Neuer Confluent-Report zeigt 76 % der Unternehmen erzielen zwei bis fünf Mal höheren ROI durch Daten-Streaming

München (ots) - Daten-Streaming bildet das Fundament für alle kritischen

Geschäftsbereiche, von personalisierten Kundenerlebnissen bis hin zu

Echtzeit-Geschäftsoperationen. Das zeigt auch der aktuelle von Confluent, Inc.

(NASDAQ: CFLT) herausgegebene Data Streaming Report: "Moving Up the Maturity

Curve". Für die Studie wurden 2.250 IT-Führungskräfte aus sieben Ländern

befragt, die in einem breiten Spektrum von mittelständischen bis großen

Unternehmen bereits Erfahrungen mit der Daten-Streaming-Technologie gesammelt

haben.



Im Zentrum des Reports steht die Datenstreaming-Reifekurve. Sie zeigt den

Einsatz des Daten-Streamings von der Pre-Production-Phase auf Stufe 1 bis zur

Nutzung als strategischer Enabler für alle Unternehmensbereiche auf Stufe 5. Je

mehr ein Unternehmen dabei in Daten-Streaming investiert, desto größer sind die

operativen und finanziellen Gewinne, dies es erzielt.