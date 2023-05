Ohne die derzeitige Blase bei KI-Aktien wäre der US-Leitindex unter der Marke von 3800 Punkten, also fast 10% tiefer. Die Blase bei KI-Aktien ist die Wiedekehr der Dotcom-Blase mit anderem Inhalt: damals reichte es, das Wort "Internet" zu sagen, um Aktien explodieren zu lassen - derzeit ist es das Zauberwort KI (Künstliche Intelligenz). Die Bewertungen von KI-Aktien wie Nvidia ist astronomisch und wird - selbst wenn das Unternehmen stark wachsen sollte, nicht zu rechtfertigen sein. Und so wird kommen, was einst Warren Buffett formuliert hat: "Price is what you pay, value is what you get" (derzeit viel Preis für überschaubaren Value). Die Wall Street heute gut gelaunt, man glaubt den optimistischen Aussagen aus Washington in Sachen Schuldenobergrenze, auch wenn in der Sache eigentlich weiter kein Fortschritt zu erkennen ist, wie Biden heute unabsichtlich eingestanden hat..

Hinweise aus Video:

Das Video "S&P 500: Ohne Blase bei KI-Aktien wäre er unter 3800 Punkten!" sehen Sie hier..