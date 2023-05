Silver X Mining meldet nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung im Wert von bis zu C $ 3.0 Millionen

Sofern nicht anderweitig vermerkt, beziehen sich alle Dollar-Beträge auf den kanadischen Dollar.

Vancouver, BC, 17. Mai 2023 / IRW-Press / Silver X Mining Corp. (TSX-V: AGX) (OTCQB: AGXPF) (F: AGX) („Silver X“ oder das „Unternehmen“) kündigt eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) von bis zu 10.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von $ 0,30 pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu $ 3.000.000 an. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Aktie“) und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie (ein „Warrant“), wobei der Inhaber eines Warrant während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Transaktionsabschluss der Privatplatzierung (der „Transaktionsabschluss“) berechtigt ist, eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,45 pro Aktie zu erwerben.

Falls der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Tag, der vier Monate und einen Tag nach dem Transaktionsabschluss eintritt, an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen während der Ausübungsperiode der Warrants bei oder über $ 0,60 pro Aktie liegt (wobei der 10. dieser Handelstage im Folgenden als „zulässiges Beschleunigungsdatum“ bezeichnet wird), wird das Ablaufdatum der Warrants auf das Datum vorgezogen, das 60 Tage nach dem zulässigen Beschleunigungsdatum eintritt.

An berechtigte Parteien kann eine Vermittlungsprovision in Höhe von 6 % in bar und 6 % in Form von Vermittler-Warrants gezahlt werden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für Investitionsaufwendungen und die Exploration im Silberrevier Nueva Recuperada in Peru (das „Projekt“) sowie den möglichen Erwerb von Vermögenswerten zu verwenden.

Die im Rahmen des Emissionsangebots angebotenen Wertpapiere werden in Übereinstimmung mit den geltenden Befreiungen von der Prospektpflicht gemäß dem geltenden Wertpapierrecht ausgegeben und unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach Transaktionsabschluss endet.

Der Transaktionsabschluss des geplanten Emissionsangebots erfolgt voraussichtlich am oder um den 29. Juni 2023. Der Transaktionsabschluss des Emissionsangebots unterliegt dem Erhalt aller notwendigen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, unter anderem der Annahme durch die TSX Venture Exchange.