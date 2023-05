Lidl sieht sich gezwungen, juristisch gegen die DUH vorzugehen

Bad Wimpfen (ots) - Für Lidl in Deutschland ist der Schutz der Umwelt und der

natürlichen Ressourcen von besonderer Bedeutung. Dies zeigt sich unter anderem

in dem seit vielen Jahren bestehenden Engagement zur Kreislaufführung von

bepfandeten PET-Einweg-Getränkeflaschen. Die in den vergangenen Jahren mit der

Schwarz Produktion entwickelten Kreislaufflaschenkörper bestehen vollständig aus

Recyclingmaterial, welches aus den bei Lidl und Kaufland abgegebenen Flaschen

hergestellt wurde. Die von der MEG (ein Unternehmen der Schwarz Produktion)

beauftragte wissenschaftlich fundierte Ökobilanz zeigt für diese Flaschen

besonders gute Ergebnisse im Vergleich zu den untersuchten marktrelevanten

Mehrwegpoolflaschen der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB).



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) versucht, mittels juristischer Schritte gegen

Lidl vorzugehen und in der öffentlichen Begleitung dieses Engagement und dessen

objektiv nachweisbaren Erfolge für mehr Klimaschutz zu diskreditieren.