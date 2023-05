US-Anleihen unter Druck - Kleine Hoffnungsschimmer im Schuldenstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ins Minus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,31 Prozent auf 114,56 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere stieg im Gegenzug auf 3,59 Prozent.

Im Mittelpunkt steht an den Märkten weiter der Streit um die gesetzliche Schuldengrenze. Dort gab es zuletzt kleine Hoffnungsschimmer, Republikaner und Demokraten schienen sich etwas anzunähern. Daraufhin zogen die Aktienkurse an der Wall Street deutlich an, und die als sicher geltenden Staatspapiere waren entsprechend kaum gefragt.

Volkswirte warnen vor einem Scheitern der Verhandlungen, da in diesem Fall Zahlungsausfälle der USA drohen. Wegen der wichtigen Rolle des Dollar für das internationale Finanzsystem könnte es zu schwerwiegenden Konsequenzen kommen./la/ngu