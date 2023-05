Shutterstock und AI for Good der ITU arbeiten zusammen, um verantwortungsvolle KI voranzutreiben

Globale Kreativplattform und KI-Marktführer ebnen der Tech-Community den Weg zur Entwicklung und Integration verantwortungsvoller KI-Praktiken und -Verfahren

NEW YORK, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform für transformative Marken sowie digitale Medien- und Marketingunternehmen, gab heute eine globale Partnerschaft mit AI for Good bekannt, um die Entwicklung von ethischen KI-Modellen, Werkzeugen, Produkten und Lösungen zu unterstützen. AI for Good wird von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), der Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Informations- und Kommunikationstechnologien, in Zusammenarbeit mit 40 UN-Schwesterorganisationen organisiert und gemeinsam mit der Schweiz veranstaltet. Das Ziel von AI for Good besteht darin, praktische KI-Anwendungen zu identifizieren, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen voranzutreiben und diese Lösungen zu skalieren, um globale Auswirkungen zu erzielen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Shutterstock eine Grundsatzrede auf dem bevorstehenden AI for Good Global Summit in Genf in der Schweiz halten, der vom 6. bis 7. Juli stattfindet.