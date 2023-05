Scholz mit Ehefrau zum G7-Gipfel nach Japan aufgebrochen

BERLIN (dpa-AFX) - Nur wenige Stunden nach seiner Rückkehr vom Europarats-Gipfel in Island ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch zum G7-Gipfel nach Japan aufgebrochen. Es ist die erste offizielle Auslandsreise als Regierungschef, bei der er von seiner Ehefrau Britta Ernst begleitet wird. Die beiden stiegen am späten Abend am militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg gemeinsam in den Regierungs-Flieger "Konrad Adenauer".

Scholz hatte am Dienstag und Mittwoch am ersten Gipfel des Europarats seit 18 Jahren in Reykjavik teilgenommen, bei dem es vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ging. Der Zwischenstopp in Berlin dauerte nur sechs Stunden.