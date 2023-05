ICP DAS präsentiert ganzheitliche IIoT-Lösungen für ESG, Automatisierung und IT/OT-Konvergenz auf der COMPUTEX TAIPEI 2023

HSINCHU, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- ICP DAS nimmt an der COMPUTEX TAIPEI 2023 mit dem Standthema „Drive Sustainability with Data Insights" teil und präsentiert vom 30. Mai bis 2. Juni mehr als 50 Exponate zu den Themen ESG, IIoT, Applikationen für die Automatisierung und IT/OT-Konvergenz.

ICP DAS unterstützt Unternehmen bei der Einführung der digitalen Transformation in der Fertigungsindustrie. Von der Identifizierung von Engpässen bis hin zur Implementierung arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um mögliche Lösungen zu konzipieren und zu entwickeln. Durch unser Know-how und Expertise auf dem Gebiet der Industriellen Kommunikation, insbesondere der IIoT-Technologie, unterstützen wir seit vielen Jahren erfolgreich Unternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung.

So haben wir beispielsweise einen globalen Draht- und Kabelhersteller durch die Implementierung einer intelligenten IIoT-Infrastruktur bei der schrittweisen Vernetzung einer bestehenden Produktionslinie technisch erfolgreich begeleitet. Bisher autarke Maschinen und Anlagen in der Fertigung konnten durch den Einsatz unserer flexiblen Edge Steuerung, IIoT-Gateways und intelligenten Sensoren vernetzt und eine zentral Überwachung und Steuerung des Produktionsprozesses in Echtzeit umgesetzt werden. Darüber hinaus wurde der Produktionsablauf mithilfe unserer intelligenten Stromzähler, Feldbus E/A-Module und Datenlogger optimiert, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte. Die Visualisierung und Analysierung aller wichtigen Produktionsparameter erfolgte mit der SCADA Software AVEVA Edge. Die Verwirklichung des Projekts durch unsere Industrie 4.0 Lösung führte zu greifbaren Ergebnissen, wie z. B. einer Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit um 20 Prozent, einer Reduzierung des Zeitaufwands für die Datenerfassung um 10 Prozent und der drastischen Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten.

Die intelligenten IIoT-Gateways von ICPDAS haben einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Produktion geleistet, indem sie den Datenfluss von der Feldebene bis zur IT-Ebene ermöglichten und so für einen transparenten Produktionsprozess sorgten. Die Vorteile der IIoT-Gateways der UA-Baureihe von ICPDAS liegen darin, dass Informationen aus der Produktion über IoT-Protokolle wie MQTT oder OPC-UA in kürzester Zeit und ohne Programmieraufwand der Unternehmensebene bereitgestellt werden können - sie fungieren somit als Wegbereiter der IT/OT-Konvergenz.

Ganzheitliche IIoT-Lösungen von ICPDAS, angefangen bei smarten Sensoren und E/A Module mit MQTT- und OPCUA-Schnittstellen, über IIoT-Edge-Controllern und IIoT-Gateways, effizientem Energiemanagement bis hin zu unserer Cloud-Management Software "IoTstar", sorgen für eine erfolgreiche Umsetzung des industriellen Internets der Dinge für Ihr Unternehmen.

Erleben Sie unsere Gesamtlösungen live in der Halle 1, 1F, Stand K0830. 5/30-6/2 @ Taipei Nangang Exhibition Center.

Informationen zu ICP DAS

ICP DAS, gegründet im Jahr 1993, konzentriert sich auf Innovation und Forschung und Entwicklung industrieller Automatisierungstechnologien. Unsere Angebote werden in verschiedenen Branchen weltweit implementiert, darunter kundenspezifische Lösungen in den Bereichen Automatisierung, IIoT, Industrie 4.0, Energiemanagement, intelligente Infrastruktur, natürliche Ressourcen und ESG. 30-jährige Kenntnisse und Erfahrung in diesem Bereich, Anwendungs-Know-how und ganzheitliche Produktlinien: Unsere Technologie gestaltet die Zukunftssicherheit Ihres Unternehmens.

