HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Graichen:

"Habeck zieht nun die Reißleine, nachdem bekannt wurde, dass Graichen ein Projekt des Berliner Landesverbandes des BUND mit 600 000 Euro fördern wollte - Graichens Schwester ist dort Vorstandsmitglied. Ein klarer Verstoß gegen Compliance-Regeln, der Habeck gar keine andere Wahl mehr ließ, als seinen engen Vertrauten fallenzulassen. Graichen ist nun zwar weg, der Schaden für Habecks Glaubwürdigkeit aber bleibt. Denn offensichtlich fehlt es im Wirtschaftsministerium an Fingerspitzengefühl dafür, was politisch geht und was nicht. Ein Armutszeugnis für die Grünen, die krachend an ihren hohen moralischen Ansprüchen scheitern."/DP/jha