HIROSHIMA (dpa-AFX) - Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) fordert vom G7-Gipfeltreffen in Hiroshima konkrete Schritte zur nuklearen Abrüstung. "Es wäre eine Beleidigung für die Überlebenden des Hiroshima-Attentats, wenn sie hierher kämen und sich mit den Hibakusha, den Überlebenden von Atomwaffen, treffen würden, ohne sich zu einer konkreten Abrüstung zu verpflichten", sagte ICAN-Direktor Daniel Högsta am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hiroshima.

"Und es wäre auch ein inakzeptables Führungsversagen", fügte der Vertreter der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Organisation hinzu. Das Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs finde angesichts der Drohung Russlands mit Atomwaffen im Krieg gegen die Ukraine "in einer gefährlichen globalen Situation statt".