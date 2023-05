Am Donnerstag fehlen zunächst größere Impulse. Am Nachmittag könnten US-Wirtschaftsdaten zum Arbeits- und Immobilienmarkt sowie die Konjunktur-Frühindikatoren bewegen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstagmorgen kaum bewegt. Ein Euro kostete zuletzt 1,0838 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Nach den zuletzt deutlichen Verlusten stabilisierte sich der Kurs damit weiter. Zum Vergleich: Anfang Mai mussten für einen Euro noch rund 1,10 Dollar gezahlt werden. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0829 Dollar festgesetzt.

