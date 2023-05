FRANKFURT (dpa-AFX)

------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Mit guten Vorgaben von der Wall Street dürfte der Dax am Donnerstag nochmals die Hürde bei 16 000 Zählern testen. Das war dem Leitindex nach dem Zwischenhoch von Anfang Mai bei 16 011 Punkten trotz wiederholter Versuche verwehrt geblieben. Knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax rund ein halbes Prozent höher bei 16 030 Punkten. In den USA hatte die Hoffnung auf eine Lösung im politischen Streit um die Schuldenobergrenze des US-Haushalts die Kurse beflügelt. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des Konflikts hatte sich Präsident Joe Biden zuversichtlich geäußert. Zwar sei an einigen schwierigen Themen noch viel zu arbeiten. Er sei jedoch optimistisch, "dass es einen Weg zu einer verantwortungsvollen, parteiübergreifenden Haushaltsvereinbarung" gebe. Der Börsenhandel am Feiertag dürfte indes von dünnen Handelsumsätzen geprägt sein, die vor allem bei den Einzelwerten größere Kursausschläge zur Folge haben können. Auch mangelt es an nachrichtlichen Impulsen. An den skandinavischen Börsen wird am Himmelfahrtstag nicht gehandelt, ebenso wenig in Zürich.