MÜNCHEN, Deutschland, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- SAP Emarsys gibt einen namhaften Neukunden bekannt: den FC Bayern München. Als einer der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt weiß der FC Bayern, wie wichtig Fans für die Entwicklung eines Clubs im Fußballgeschäft sind. Für den FC Bayern sind die Fans das Lebenselixier des Vereins – sie treiben die Mannschaft zu Höchstleistungen und gemeinsamen Erfolgen an. Egal, ob die Fans in der Allianz Arena vor Ort sind oder am anderen Ende der Welt zuschauen – der FC Bayern möchte seinen Fans das bestmögliche Erlebnis bieten. Aus diesem Grund hat sich der Traditionsverein für SAP Emarsys entschieden.

Mithilfe der Omnichannel-Plattform von SAP Emarsy will der weltberühmte Fußballclub die Personalisierung auf seinen Kanälen steigern

Der Spitzenclub hat sich mit der Omnichannel-Plattform zusammengetan, um eine "one-fan experience" zu schaffen, das Fußballanhänger auf der ganzen Welt einbindet und für ihre Treue belohnt.

SAP Emarsys ist ein leistungsfähiges Tool, das dem FC Bayern hilft, mit seinen Fans auf eine persönlichere Weise in Kontakt zu treten. Mithilfe der Plattform kann der FC Bayern seine Fans ganz einfach per E-Mail, App, SMS oder im Stadion erreichen und jedem Fan ein einzigartiges, individuelles Erlebnis bieten. Die Plattform ermöglicht dem FC Bayern, alle Fandaten an einem zentralen Ort zusammenzuführen, um effizienter und effektiver mit den Fans kommunizieren zu können. Das bedeutet: der FC Bayern bietet jedem Fan ein noch persönlicheres Erlebnis, sodass er sich noch mehr als Teil der FC Bayern-Familie fühlt – egal wo auf der Welt er sich befindet.

Zudem kann der deutsche Rekordmeister nicht nur seine bestehende Fangemeinde besser ansprechen, sondern auch neue Fans für sich gewinnen.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit SAP Emarsys bekannt zu geben. Die Fans sind das Herzstück des FC Bayern und durch die Zusammenarbeit mit SAP Emarsys sind wir in der Lage, den Fans noch bessere, personalisierte und ansprechende Inhalte über alle Berührungspunkte hinweg zu bieten – egal, ob sie in unserem Online-Shop stöbern, unser Stadion besuchen oder unsere App nutzen", so Michael Fichtner, CIO des FC Bayern.