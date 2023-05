Das in Providence ansässige "Biotech-Start-up" EpiVax feiert sein 25-jähriges Bestehen

PROVIDENCE, R.I., 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. ("EpiVax") feiert seinen 25 sten Geburtstag, indem das Unternehmen sein Engagement für die Verbesserung der menschlichen Gesundheit überall auf der Welt erneuert und gleichzeitig die Entwicklung bahnbrechender Instrumente durch das Unternehmen hervorhebt. Darüber hinaus würdigt EpiVax die Arbeit von zwei gemeinnützigen Organisationen, die in diesen 25 Jahren fast durchgängig Partner von EpiVax waren.

EpiVax ist ein innovatives Forschungsunternehmen, das Computeralgorithmen und Toolkits zur Bewertung der Immunogenität und zur Entwicklung von Impfstoffen entwickelt und darüber hinaus eine breite Palette von Produkten zur Modulation von Immunreaktionen entwickelt hat.

Beispiele für diese hochmodernen Tools sind:

ISPRI : Das erste vollständig integrierte, cloudbasierte Toolkit für die Bewertung von Immunogenitätsrisiken, das innerhalb von 12 Monaten mehr als 2 Millionen Sequenzen von globalen Biologika-Entwicklern auswertet.

PANDA : Ein Programm zur Bewertung des Immunogenitätsrisikos für generische Peptid-Medikamente.

iVAX : Ein Toolkit für das In-Silico-Design von Impfstoffen gegen neu auftretende und bestehende Infektionskrankheiten.

JanusMatrix : Tool zur Definition potenziell tolerogener oder tolerierender Epitope.

Tregitope : T-Zellen-Epitope, die die Immunogenität modulieren und eine antigenspezifische Toleranz induzieren.

PIMA : Instrument zur Bewertung des individuellen (persönlichen) Immunogenitätsrisikos.

ANCER : Ein Tool zur Entwicklung personalisierter Krebsimpfstoffe, das derzeit an EpiVax Therapeutics lizenziert ist, eine Tochtergesellschaft von EpiVax.

EpiCC: Das neueste EpiVax-Tool, das die Wirksamkeit von Impfstoffen gegen neu auftretende Erregerstämme (wie Grippe oder COVID) bewertet.

Zusätzlich zu der Palette an Tools, die EpiVax in den letzten 25 Jahren eingeführt hat, hat das Unternehmen viele Meilensteine erreicht, die es zu feiern gilt. EpiVax hat mehr als 100 Millionen Dollar an kommerziellen Verträgen und Bundeszuschüssen erwirtschaftet und ist von 4 auf 40 Mitarbeiter gewachsen. EpiVax ist das erste Immuninformatik-Unternehmen, das seinen Kunden seit 2006 webbasierte Tools für die Entwicklung von Impfstoffen und Biologika anbietet.