SAP hat seine mittelfristigen Ziele teilweise angehoben. Der Konzernumsatz werde bis 2025 auf mehr als 37,5 Milliarden Euro steigen, teilte Europas größtes Softwarehaus am Dienstag, dem 16. Mai, mit. Bislang waren 36 Milliarden Euro angepeilt worden. Die Erwartungen für die Cloud-Erlöse, den Wachstumstreiber der vergangenen Jahre, schraubte Vorstandschef Christian Klein dagegen auf mehr als 21,5 von mehr als 22 Milliarden Euro zurück. Das Ziel für den operativen Gewinn blieb mit etwa 11,5 Milliarden Euro unverändert. Parallel dazu kündigte er einen fünf Milliarden Euro schweren Aktienrückkauf an. Damit stellte sich Klein gegen den Großaktionär Union Investment. Die Fondsgesellschaft hatte bei der Hauptversammlung vergangene Woche gefordert, die Einnahmen von 7,7 Milliarden Dollar aus dem Verkauf der Datenanalysetochter Qualtrics eher in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren. Nur so könne SAP langfristig vorn mitspielen.

Der Kurs von SAP befand sich seit Anfang des Jahres 2022 bis Mitte Oktober 2022 in einem Abwärtstrend. Das partielle Tief vom 23. September bei 79,58 Euro unterschritt sogar die niedrigsten Kurse aus dem Jahre 2020 bei 82,13 Euro. Das Tief von Ende September 2022 war auch der Ausgangspunkt für eine Aufwärtssequenz bis zum Widerstand bei 124,74 Euro. Die Widerstandszone ab dem Wert bei 124,74 Euro wurde in der Vergangenheit des Öfteren getestet, ohne überwunden zu werden. Nur das Doppeltop rund um das All Time High am Level von 143,32 Euro in der Zeitspanne von 21. Juli 2020 bis 3. September 2020 war höher angesiedelt. Es ist wahrscheinlich, dass der aktuelle Hochlauf die Widerstandszone bei 124,74 Euro überwindet und ein neues All Time High bildet. SAP wird von dem KI-Durchbruch von Chat GPT profitieren und die Kosten für die Erstellung von Software deutlich senken. Dieser Produktivitätsschub könnte für höhere Kurse sorgen.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz: