KKR & Co. im Portrait: Wie aus dem Corporate Raider ein Corporate Partner wurde - eine echte Erfolgsgeschichte

In diesem Portrait geht es um KKR & Co. , den Pionier unter den Private Equity-Unternehmen und heute neben Blackstone und Apollo Global Management einer der global führenden Alternativen Asset Manager. Kohlberg Kravitz Roberts wurde 1976 als Partnerschaft gegründet von Jerome Kohlberg und den beiden Cousins Henry Kravitz und George Roberts. Kohlberg leitete in den 1960ern und frühen 1970ern die Finanzabteilung der 1923 gegründeten Wall Street-Investmentbank Bear Stearns , die viel Jahre später im Zuge der Finanzkrise 2008 von JP Morgan Chase übernommen wurde.

Zu seinen Schützlingen bei der Bear Stearns zählten unter anderem Henry Kravis und George Roberts. Nachdem Bear Stearns den Vorschlag der drei Banker ablehnte, eine firmeninterne Abteilung fürzu bilden, verließen sie die Investmentbank und gründeten KKR.Die drei Gründer gerieten jedoch immer wieder aneinander über die Art und Weise, wie man Geschäfte macht und welche Ziele KKR verfolgen sollte. Anfangs setzte KKR ausschließlich auf 'freundliche'(MBOs), bei denen sie vom Management eingeladen wurden, sie bei der Übernahme der Firma zu unterstützen. Das war in den 1970ern 'en vogue', denn viele Firmen hatten sich in den vorangegangenen Jahren durch Übernahmen geradezu 'ver-diversifiziert', wie Börsenlegendees nennt, und waren an- und schwerfällig geworden. Ihre Gewinne stiegen nicht und die Aktienkurse schleppten sich schon ein Jahrzehnt lang lustlos dahin. MBOs schienen der beste Weg, die versteckten Firmenwerte zu heben und den Aktionären viel Geld in die Tasche zu verdienen. Und dem Management noch mehr…