Bereit zum DAX-Sprung über 16000?

Über die Abwärtstrendlinie im DAX, basierend auf den Hochpunkten der letzten Wochen, hatten wir in den letzten Tagen mehrfach gesprochen und auch einige Trading-Ideen abgeleitet. In diese Richtung startete der DAX auch am Mittwoch wieder, nachdem auf der Unterseite "erneut" ein Test der Vortagestiefs stattfand. Dazu möchte ich ebenfalls eine Trading-Inspiration nachreichen:

Der Markt zog folglich deutlicher an und brachte letztlich die Hochs wieder ins Blickfeld, die es an den Vortagen immer wieder zu sehen gab. Diesmal hielten sie nicht. Zum Mittag wurde die 15.96x überschritten und damit der Hunger von Anleger:innen auf die 16.000 geweckt. Doch letztlich reichte das Momentum nicht aus.

Es blieb bei einem Ausbruchsversuch, den ich Dir hier auf XETRA-Ebene darstelle:

Trotz dieses erneuten Rücklaufs änderte sich im Chartbild etwas. Die Hochpunkte sind nicht mehr nur fallend, sondern nun leicht steigend:

Damit könnte sich ein weiterer Aufwärtsdruck anbahnen. Insbesondere wegen dem starken US-Markt, den ich hier gleich mit einfüge.

Zuvor noch der Blick auf die Daten der Börse Frankfurt:

Wall Street deutlich fester

Die Stimmung an der Wall Street ist weiter fest und verbleibt im Gier-Bereich:

Das Minus bei The Home Depot vom Dienstag infolge der Quartalszahlen wurde mehr als ausgeglichen. Eine erste Schwäche zum Handelsstart war daher nur ein Pullback, oder im Falle des Nasdaq das GAP-close, was ich wie folgt handelte:

Parallel waren wieder die Technologiewerte gefragt, sodass der Nasdaq ein neues Jahreshoch formierte:

Diese Gewinne wurden bis zum Handelsende gehalten, dies galt auch für den Dow Jones. Du siehst hier die Schlussstände:

Die Marktbreite stimmte diesmal ebenfalls, was Anleger:innen nun wieder positiv auf das Marktgeschehen schauen lassen.

Wie starten wir in den Donnerstag?

Tagesstart Donnerstag mit Vorbörse und Terminen

In der heutigen Vorbörse ist der DAX über die 16.000 gesprungen und hat damit das Momentum der Wall Street direkt reflektiert:

Hier könnte es zu einem "Squeeze" kommen, denn eine Menge Stopps dürften im Bereich der letzten Hochs und vor allem am Jahreshoch auf XETRA-Basis liegen. Diese Schwelle ist damit der erste Anlaufpunkt für 9.00 Uhr und dann womöglich auch das GAP noch einmal, was sich bis 15.951 Punkte darstellt.

Es wäre dem Markt zu wünschen, der an den Vortagen immer in dieser Zone verharrte (Rückblick):

Terminlich achten wir heute um 14.30 Uhr auf die Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung und den Phily-Fed-Herstellungsindex.

16.00 Uhr folgen die Verkäufe bestehender Häuser in den USA.

Alle Termine des Tages sind hier aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Für die anstehenden Quartalszahlen in dieser Woche habe ich auch noch eine Übersicht parat:

