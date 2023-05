Wirtschaft Neuer Ampel-Streit über Zeitplan für Heizungsgesetz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Ablösung von Patrick Graichen als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium ist in der Ampelkoalition eine Debatte über den Zeitplan für das geplante Heizungsgesetz entbrannt. "Es liegt auf der Hand, dass eine solche, gravierende Veränderung in der Hausspitze des Ministeriums die Beratungen über das Gebäudeenergiegesetz nicht beschleunigt", sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki dem "Handelsblatt".



Wahrscheinlich sei eher das Gegenteil. Es sei "eine Reihe von Fragen offen, die vor einer vernünftigen und sachgeleiteten Debatte" über das Heizungsgesetz geklärt werden müssten, so Kubicki. Der Co-Chef der SPD-Linken, Sebastian Roloff, lehnte unterdessen einen Aufschub des Gesetzesvorhabens ab.