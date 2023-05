Gestern die Aktienmärkte der Wall Street mit einer Rally - man feiert das (von US-Präsident Biden forcierte) Gerücht, dass eine Einigung der beiden US-Parteien in Sachen US-Schuldenobergrenze noch in dieser Woche bevor stünde. Das ist sehr zwar extrem unwahrscheinlich, weil beide Parteien zu viel zu verlieren haben, um sich jetzt schon auf die neue Schuldenobergrenze zu einigen. Aber selbst wenn das gelingen würde, gilt: kaufe das Gerücht und verkaufe die Tatsache (buy the rumor, sell the fact). Denn wenn die Einigung gelingt, werden die USA etwas tun, was sie zuletzt nicht getan haben: sie werden wieder Anleihen emittieren und damit Liquidität aus den Märkten ziehen. Zuletzt war die Emission von US-Anleihen unterlieben aufgrund der nahenden Schuldenobergenze - damit blieb mehr Liquidität im System und trieb die Aktienmärkte (vor allem die großen Tech-Werte) weiter nach oben. Der steigende Dollar und die weiter steigende Anleiherenditen widersprechen ohnehin der Euphorie der Aktienmärkte..

Hinweise aus Video:

1. Inflation: Erstes Zeichen der Entspannung für die EZB

2. Exportweltmeister: China überholt Deutschland und Japan

