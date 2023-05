EZVIZ präsentiert seine erste 4G Schwenk- und Neige-Batteriekamera, welche die Grenzen der Netzwerk- und Stromversorgung für die Sicherheit im Freien überwindet und den mobilen und flexiblen Schutz verbessert.

HOOFDDORP, Niederlande, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 5. Mai 2023 hat EZVIZ, ein weltweit führender Innovator im Bereich der intelligenten Haussicherheit, seine Sicherheitskamera-Reihe um seine erste 4G-Schwenk- und Neige-Außenkamera, die EB8 4G, erweitert. Diese neueste Innovation löst das Problem der begrenzten Strom- oder Wi-Fi-Verbindung in offenen Bereichen effektiv, indem sie 4G-Mobilfunknetze mit einem großen Akku integriert und somit 100% kabellos ist. Installation und Bedienung sind schnell und einfach. EB8 ist ideal für Ferienhäuser, Baustellen, Campingfahrzeuge und mehr. Die Kamera verfügt über nützliche Funktionen wie intelligente Bewegungserkennung, 2K-Video, Nachtsicht in Farbe und eine aktive Schutzfunktion, damit man sich keine Sorgen machen muss.

Die EB8 4G wurde entwickelt, um Remote Vision und verbesserte Sicherheit überall dort zu bieten, wo weder Wi-Fi noch Stromanschlüsse verfügbar sind. Durch einfaches Einsetzen einer 4G-Mobilfunkkarte in die Kamera und Verwendung der EZVIZ Mobil-App liefert die Kamera 360-Grad-Videos in 2K-Auflösung, zeichnet Erkennungsclips auf und sendet Bewegungsmeldungen an das Telefon des Benutzers, wann und wo auch immer. Dank dieser Netzwerkfähigkeiten müssen Nutzer nicht mehr auf ein gemeinsam genutztes Wi-Fi in einem öffentlichen Raum zurückgreifen, sondern können ihre Kamera privat in einem 4G-Netzwerk sichern.

Die EB8 4G wurde für den Einsatz in der freien Natur entwickelt und ist mit einem großen 10.400-mAh-Akku ausgestattet, der zusammen mit dem kompatiblen EZVIZ-Solarpanel mit grüner Energie betrieben werden kann. Die EB8 4G-Kamera ist witterungsbeständig und ermöglicht es dem Benutzer, sie einfach „einzurichten und zu vergessen". Selbst wenn sie „in freier Wildbahn" installiert ist, kann sie mit dem GPS-Ortungstool der EZVIZ-App gefunden werden.

Weitere nützliche Funktionen sind:

Intelligente Erkennung menschlicher Bewegungen mit automatischer Verfolgung Mit einem Klick zurück zu den voreingestellten Winkeln Aktive Verteidigung mit Sirene und Stroboskoplicht Unterstützung von microSD-Karten mit bis zu 512 GB. „Für Hausbesitzer, die abseits des Netzes oder auf einem weitläufigen Grundstück leben, kann die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Wi

