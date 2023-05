BERLIN (dpa-AFX) - Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace zeigt Interesse an der Nachfolge von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. "Ich habe immer gesagt, dass dies eine gute Aufgabe ist. Das ist ein Job, den ich mögen würde", sagte Wallace der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Also, Nato-Generalsekretär wäre ein fantastischer Job, und die Nato ist für unser aller Sicherheit extrem wichtig. Ich wäre froh, meinen Beitrag zu leisten, dass man in der Nacht sicher im Bett liegen kann."

Allerdings machte er deutlich, dass ihn auch seine jetzige Aufgabe als Verteidigungsminister in der britischen Regierung erfülle. Es gehe ihm wie seinem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius, den er in Berlin traf und der auch in einer Zeit der Reformen und Investitionen arbeite. "In diesen Ministerien wurde 30 Jahre lang gespart und nun läuft es andersrum", sagte Wallace.