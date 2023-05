HIROSHIMA (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat vor dem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima neue Strafmaßnahmen als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in Aussicht gestellt. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, kündigte auf dem Flug nach Japan an, die USA würden in Verbindung mit einer geplanten Erklärung der G7-Staaten ein Sanktionspaket vorlegen. In der Erklärung soll es insbesondere um den Kampf gegen die Umgehung bereits bestehender Handelsbeschränkungen gehen.

So wird unter anderem chinesischen Unternehmen vorgeworfen, Güter aus der EU weiter nach Russland zu liefern, die zur Kriegsführung genutzt werden könnten. Iranische Firmen sind bereits seit längerem wegen der Lieferung von Drohnen sanktioniert. Details zu dem geplanten neuen US-Sanktionspaket nannte Sullivan zunächst nicht. Der G7-Gipfel dauert von Freitag bis Sonntag.