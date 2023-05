Jefferies belässt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 76 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Nach den Zahlen des Chemikalienhändlers für das erste Quartal erhöhte Analyst Chris Counihan seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) nur leicht und liegt damit noch immer knapp unter dem unteren Ende der Unternehmensprognose. Eine nachhaltige Entwicklung im Essentials-Geschäft erscheine herausfordernd, während das Ausmaß der Schwäche im Specialties-Geschäft die größte Überraschung des Quartalsberichts gewesen sei, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Brenntag habe hier schwächer abgeschnitten als sämtliche Konkurrenten. Dies lege nahe, dass die Gewinnentwicklung zunehmend mit Unsicherheit behaftet sei, bei ungewissen wirtschaftlichen Aussichten./ajx/mis

