DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MUNICH RE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Rückversicherer sei ein Unternehmen von sehr hoher Qualität, die Bewertung sei aber relativ ambitioniert, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher zieht der Experte andere Papiere im Sektor vor, insbesondere die jeweils mit "Buy" eingestuften Aktien von Allianz und Axa./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2023 / 06:42 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 333EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Hadley Cohen

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m