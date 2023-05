Europäische Unternehmen stellen US-Firmen in den Schatten

von Sven Weisenhaus

Die Berichtssaison in den USA läuft positiv (siehe „Positive Berichtssaison vs. Probleme im Bankensektor“), sie wird von den Ergebnissen europäischer Unternehmen aber weit übertroffen. Denn während US-Unternehmen unter dem Strich immer noch Gewinnrückgänge hinnehmen müssen (auch wenn sie mit durchschnittlich -0,6 % nur noch klein ausfallen), konnte hierzulande das anfängliche Gewinn-Minus sogar in ein deutliches Plus verwandelt werden.

Am 27. April hatte ich berichtet, dass die Unternehmen aus dem STOXX Europe 600 für das 1. Quartal 2023 durchschnittlich einen Gewinnrückgang von -2,6 % im Vergleich zum Vorjahr gemeldet hatten, bei +1,8 % höheren Umsätzen (siehe „Auch europäische und deutsche Unternehmen mit Verlusten“). Damals hatten allerdings erst knapp drei Dutzend der Unternehmen in ihre Bücher blicken lassen. Mittlerweile ist die Berichtssaison weit fortgeschritten. Und dabei hat die Gewinnentwicklung eine dramatische Wendung vollzogen.