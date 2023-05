In weniger als einer Woche (ab dem 21. Mai 2023) wird das Electreon-Team seine branchenweit neuartige kabellose Elektrostraßen-Technologie vorstellen und einen Toyota RAV4-PHEV aufladen, während dieser bis zu 100 Stunden lang auf der kabellosen Demonstrations-Elektrostraße des Unternehmens fährt. Als Weltpremiere wird die kompakte und leichte 18-kWh-Batterie des Hybrid-Elektrofahrzeugs über einen Zeitraum von fünf Tagen (21. bis 25. Mai 2023) nie vollständig entladen sein und in diesem Zeitraum zwischen 1.000 und 1.500 km zurücklegen. Electreon wählte dieses Hybridfahrzeug aus, um zu demonstrieren, wie jedes Elektrofahrzeug, selbst eines mit einer minimalen Fahrzeugbatteriegröße, von einer verlängerten, sogar unbegrenzten Reichweite durch kabelloses Laden profitieren kann. Die Demonstrationsstrecke des Unternehmens ist knapp über 200 Meter lang und etwa 25 % der Strecke sind elektrifiziert. Bei einer Fahrstrecke von 1.000 km erhöht die kabellose Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge die Reichweite um das 13-fache im Vergleich zu den derzeitigen Grenzwerten für Hybridfahrzeuge; bei einer Fahrtstrecke von 1.500 km ohne erhöht sich die Reichweite des Fahrzeugs um das 20-fache.[1]



Die Fahrer werden im Laufe der Woche wechseln, aber das Fahrzeug muss während des fünftägigen Zeitraums nicht anhalten, um aufgeladen zu werden. Am Mittwoch, den 24. Mai, wird das Team von Electreon ausgewählte Kunden, Partner, Lieferanten, Investoren, die Industrie, Akademiker, Investoren und politische Führungspersönlichkeiten in seinem Hauptsitz willkommen heißen, um "Geschichte in Bewegung" zu erleben. Die Rallye wird für per Live-Stream übertragen und kann von jedermann mitverfolgt werden.



Ezer erklärt: "Die Unterstützung der Industrie, der Politik und der Öffentlichkeit für kabellose Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge ist heute größer als jemals zuvor seit der Gründung von Electreon im Jahr 2013. Wir haben erlebt, wie die Begeisterung der Branche für unsere kabellose EV-Technologie zu einer unerschütterlichen Unterstützung wurde. Jetzt sehen wir, wie sie sich zu Verpflichtungserklärungen entwickelt, um das kabellose Laden in kommerziellen Projekten auf öffentlichen Straßen auf der ganzen Welt voranzutreiben. Heute sind wir an einem Dutzend Projekten in fünf Ländern beteiligt und arbeiten mit mehr als 60 globalen Partnern zusammen, darunter auch führenden Partnern aus der Automobilindustrie. Dies ist der Wendepunkt", sagte Oren Ezer, CEO und Mitbegründer von Electreon. "Erst diesen Monat haben wir das erste öffentliche Shuttle in Deutschland eingeführt, das während der Fahrt (dynamisch) lädt. Hier demonstrieren wir auch das wahre Potenzial der kabellosen Ladestraße für Elektrofahrzeuge."

