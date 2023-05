RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 950 auf 590 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analystin Sherri Malek begründete das deutlich niedrigere Kursziel mit gesenkten Schätzungen und einer schwächeren längerfristigen Wachstumsperspektive. Der Online-Modehändler habe von zurückhaltenden Konsumenten auf dem Heimatmarkt gesprochen, hieß in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 19:57 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 5,01EUR gehandelt.