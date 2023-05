Nextech3D.ai erhält nicht verwässernden Mittelzufluss in Höhe von 2 Millionen CAD aus 400 Millionen USD, die dem FinTech Ratio Technologies zur Verfügung stehen

Mit dem Zugang zu einer Kreditfazilität in Höhe von 400 Millionen USD ist Ratio in der Lage, die Forderungen von Nextech3D.ai auf absehbare Zeit mit null Verwässerung zu finanzieren

TORONTO, Ontario, Kanada, den 18. Mai 2023 / IRW-Press / - Nextech3D.AI (formell „Nextech AR Solutions Corp.“ oder das „Unternehmen“) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von durch generative KI gesteuerten 3D-Modellen für Amazon, Procter & Gamble, Kohls und andere große E-Commerce-Händler, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen anfänglichen Mittelzufluss in Höhe von 2.000.000 CAD vom FinTech Ratio Technologies erhalten hat, was einer nicht verwässernden Finanzierung entspricht.

Die 2.000.000 CAD wurden auf zukünftige Rechnungen gezahlt, für welche das Unternehmen über Verträge verfügt, jedoch noch keine Zahlung erhalten hat. Das Unternehmen betrachtet diese neue Geschäftsbeziehung mit Ratio als wichtigen langfristigen Gewinn für die Aktionäre, da sie einen nahezu unbegrenzten Zugang zu einer nicht verwässernden Kapitalquelle für seine Aufträge darstellt, von denen einige Verträge Laufzeiten von 12-36 Monaten haben. Dieser neue Zugang zu nicht verwässerndem Kapital für diese lang laufenden Aufträge bedeutet eine erhebliche Verbesserung der finanziellen Flexibilität von Nextech3D.ai.

Evan Gappelberg, CEO von Nextech3D.ai, merkte dazu wie folgt an: „Das Unternehmen freut sich, Ratio Technologies als seinen Partner zu gewinnen und sich zu einem derart wichtigen Zeitpunkt in seiner Wachstumskurve dieses Wachstumskapital in Höhe von 2 Millionen CAD zu sichern, insbesondere ohne eine einzige Aktie oder Optionen zu verkaufen oder sogar Optionsscheine einräumen zu müssen. Dieses nicht verwässernde Kapital ist ein großer Gewinn für die Aktionäre und bereitet den Weg für rasches Wachstum ohne Verwässerung. Diese 2 Millionen CAD Wachstumskapital werden primär dazu verwendet, unsere bahnbrechende generative KI weiter auszubauen. Wir gehen davon aus, dass sich mit unserer bahnbrechenden generativen KI für die 3D-Modellierung die Gewinnmargen im zweiten Halbjahr 2023 rasch verbessern werden, was uns in Kombination mit dem Zugang zu nicht verwässerndem Kapital in die Lage versetzt, unser Wachstum selbst zu finanzieren. Dies ist unser Ziel für das Jahr 2023 und darüber hinaus.“