Die Überreste eines vermissten US-Marine-Veteranen, der in der Ukraine kämpfte, wurden von der Weatherman Foundation gefunden und nach Hause gebracht

Ehemaliger New Yorker Bürger und Tillman-Stipendiat wird am Freitag, 19. Mai, am JFK-Flughafen geehrt

NEW YORK, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die sterblichen Überreste des US-Marine-Veteranen Grady Kurpasi werden diesen Freitag, den 19. Mai, an seine Familie übergeben, nachdem er im letzten Frühjahr in der Ukraine verschwunden war. Kurpasis sterbliche Überreste wurden von der RT Weatherman Foundation („Weatherman Foundation") ausfindig gemacht und werden vom Team der Stiftung auf einem Nonstop-Flug mit Turkish Airlines Flight #001 aus Istanbul begleitet, der am Freitag um 5:50 EDT in JFK landet. Der gefallene Soldat wird mit einer kurzen Zeremonie am Flughafen geehrt, bevor er mit einem Privatjet nach Wilmington, NC, überführt wird, um dort wieder mit seiner Familie vereint zu werden.

Der 50-jährige Marinekapitän im Ruhestand und Irak-Kriegsveteran Grady Kurpasi meldete sich freiwillig, um für die Ukraine zu kämpfen. Er wurde zuletzt am 26. April 2022 gesehen, nachdem er mit einer Gruppe internationaler Freiwilliger die Quelle der Schüsse in der Südukraine untersucht hatte. Kurpasi wurde von einem britischen Staatsbürger, Andrew Hill, begleitet. Die Männer meldeten über Funk, dass sie unter Beschuss seien. Hill wurde von den von Russland unterstützten Streitkräften gefangen genommen und Berichten zufolge als Söldner angeklagt.

Kurpasi reiste erstmals im Februar 2022 in die Ukraine, um bei Evakuierungen zu helfen und ukrainische Soldaten auszubilden. Kurpasi schloss sich schließlich der Ukrainian Foreign Legion an und war motiviert, zu bleiben und zu kämpfen, nachdem er Zeuge der vielen Gräueltaten in den Gemeinden außerhalb von Kiew geworden war.

Kurpasi, der seit mehr als einem Jahr als vermisst galt, wurde im April 2023 vom Außenministerium für tot erklärt. Die Weatherman Foundation, eine private Stiftung, die von Bess Weatherman und Andrew Duncan gegründet wurde, arbeitete unermüdlich daran, die sterblichen Überreste von Kurpasi ausfindig zu machen, und war entschlossen, in die Ukraine zu reisen, um die sichere Überführung der sterblichen Überreste von Kurpasi auf amerikanischen Boden zu gewährleisten. „Unsere Familie ist der Weatherman Foundation zutiefst dankbar für ihre unermüdlichen Bemühungen, die sterblichen Überreste unseres geliebten Grady zu finden und ihn zu uns nach Hause zu bringen", so die Ehefrau von Kurpasi.