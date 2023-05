DAX steigt auf 16.220 Punkte

Am heutigen Donnerstag stehen am Vormittag kaum wichtige Konjunkturdaten an. Am Nachmittag wird es in den USA aber mit Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr interessant. Um 14:30 Uhr wird zudem der Philadelphia-Fed-Index für Mai publiziert. Um 16:00 Uhr folgt der Index der Frühindikatoren für den Monat April.

Die Long-Position hat das Kursziel bei 16.100 Punkten erreicht.

Aktuelle Lage



DAX im Long-Modus.

DAX bei 16.220 Punkten. Indikatoren Long. Anlaufmarken nach oben bei 16.230, 16.250, 16.300 und 16.350 Punkten nach unten bei 16.200, 16.100, 16.000, 15.900 und 15.850 Punkten. Gaps nach unten bei 15.992, 15.600, 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang Mai bis Ende Juni abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Mai)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat April: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX überm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.000 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet. Sentiment

DAX (Woche 20)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (18. Mai 2023): Bei 16,37% (Vortag: 17,10%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)