Nachdem Investoren um 50,00 Euro bei Mercedes-Benz im Spätsommer 2022 einen Doppelboden etabliert hatten, folgte nur wenig später ein Kursanstieg über den vorausgegangenen Abwärtstrend und brachte Gewinne an 65,83 Euro hervor. Nach einer kurzen Pause ging es in diesem Jahr schließlich bis an 76,00 Euro und damit in die Nähe der Verlaufshochs aus Anfang 2022 weiter aufwärts. Seitdem konsolidiert Mercedes-Benz in einem temporären Abwärtstrend, was sich an dieser Stelle noch als bullische Flagge entpuppen könnte. Die Kursaufschläge vom Donnerstag sollten auf jeden Fall nicht unbeachtet bleiben.

Ausbruch demnächst möglich