UBS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel nach einer Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Chef des Farben- und Lackherstellers habe seine Prognose eines Volumenrückgangs im niedrigen einstelligen Prozentbereich für das zweite Quartal bekräftigt, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einem schwachen Start in diese dreimonatige Berichtsperiode deute sich indes eine Besserung im Mai an, getrieben insbesondere durch die Entwicklung in Asien sowie der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 17:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 17:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,98EUR gehandelt.