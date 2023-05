BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsstaatssekretär Udo Philipp ist nach Angaben seines Ministeriums an vier Unternehmen beteiligt. Er war wegen privater Investitionen in Startups in die Kritik geraten. Das Wirtschaftsministerium erklärte am Donnerstag, bei seiner Arbeit als Staatssekretär sei Philipp mit diesen Firmen jedoch nicht befasst, "insbesondere nicht mit Entscheidungen, von denen sie finanziell profitieren würden". Er sei zudem seit 2019 bei den Unternehmen "in keiner Weise aktiv und hat keinen Einfluss auf die Geschäftspolitik". Er habe die Beteiligungen angezeigt, obwohl er das gemäß den Regeln nicht hätte tun müssen.

