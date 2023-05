Pan American Energy gibt die Genehmigung der geänderten Bohrgenehmigung für das Phase-2-Bohrprogramm auf dem Lithiumprojekt Horizon bekannt

18. Mai 2023 - Calgary AB / IRW-Press / – Pan American Energy Corp. (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung für die bei der Außendienststelle des Bureau of Land Management („BLM“) in Tonopah eingereichte Notice of Amendment („NOA“) für Explorationsbohrungen auf seinem 17.334 Acres großen Lithiumprojekt Horizon erhalten hat. Die NOA bezieht sich auf das angepasste Bohrprogramm des Unternehmens, das sich auf den zentralen und östlichen Teil des Konzessionsgebiets konzentrieren wird. Gemäß dieser Genehmigung darf das Unternehmen bis zu zweiundzwanzig (22) Kernbohrungen zur Lithiumprospektion mit entsprechendem Zugang auf den Bundesflächen- und -Mineralrechten unter der Verwaltung der BLM-Außendienststelle in Tonopah, etwa 7,4 Meilen westlich von Tonopah (Esmeralda County, Nevada) niederbringen. Das Unternehmen schloss vor Kurzem ein Phase-1-Bohrprogramm mit elf (11) Bohrlöchern ab, das zur Entdeckung eines Lithium-Clusters auf dem Lithiumprojekt Horizon („Horizon“) führte.

Jason Latkowcer, CEO von Pan American, sagt dazu: „Unser Phase-1-Programm führte zur Entdeckung eines bedeutenden Lithium-Clusters auf unserem Konzessionsgebiet. In allen Bohrlöchern konnte Lithium ermittelt werden, und zwar mit einer großen Bandbreite von Mineralisierungen von bis zu 2.040 ppm Lithium auf starken Mächtigkeiten. In Zusammenarbeit mit RESPEC, unserem geologischen und betrieblichen Partner, haben wir dem Bureau of Land Management ein geändertes Bohrprogramm vorgelegt, das umgehend genehmigt wurde. Im aktualisierten Programm wurde den Ergebnissen aus der ersten Phase Rechnung getragen, weshalb wir unsere Bohrungen auf den zentralen und östlichen Teil des Konzessionsgebiets konzentrieren werden. Mithilfe dieses Ansatzes wollen wir bis Ende des Jahres eine vermutete Ressource abgrenzen. Wir prüfen derzeit aktiv das Potenzial für zusätzliche Explorations- und Bohrprogramme auf den verbleibenden zwei Dritteln des Konzessionsgebiets."