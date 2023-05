DISCOVERY LIFE SCIENCE TRITT DEM GLOBALEN DIENSTLEISTUNGSNETZWERK VON AKOYA BIOSCIENCES BEI, UM DIE IMMUNO-ONKOLOGISCHE FORSCHUNG ZU BESCHLEUNIGEN

Mit dieser Qualifikation erhält Discovery Zugang zu Akoyas PhenoImager HT-Workflows, die Einblicke in die Tumormikroumgebung (TME) mit einem noch nie dagewesenen Detailgrad und zellulärer Koexpression mit räumlichem Zusammenhang zwischen Zelltypen ermöglichen. Diese neuen räumlichen Bildgebungstechnologien ermöglichen es Discovery, seine Kunden in der Immuno-Onkologie besser zu unterstützen, indem sie die empfindlichen und komplexen biologischen Interaktionen zwischen verschiedenen Zelltypen aufschlüsseln.

HUNTSVILLE, Alabama, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences (Discovery), der Bioproben- und Biomarker-Spezialist, gab heute bekannt, dass es sich offiziell als einer der globalen Dienstleister von Akoya Biosciences qualifiziert hat. Der Qualifizierungsprozess bewertete die Kompetenzen von Discovery in den Bereichen Färbung, Bildgebung und Analyse, die es dem Unternehmen ermöglichen, umfassende räumliche Bildgebungsdienste für Forscher in der Forschung, der translationalen und der klinischen Forschung anzubieten.

Als qualifizierter Anbieter hat Discovery zusätzliche Tools für die quantitative Qualitätskontrolle zukünftiger Panels und die Konsistenz von Bedienern und Autostainern erhalten. Das von Pathologen geleitete, CAP-akkreditierte, CLIA-zertifizierte und GCLP-konforme Entwicklungsprogramm für Multiplex-Immunfluoreszenz-Assays (mIF) stützt sich auf jahrzehntelange Expertise in der Histopathologie sowie auf Erfahrung in der virtuellen Mikroskopie, die durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen unterstützt wird. Die räumlichen Bildgebungstechnologien von Akoya erweitern die Möglichkeiten von Discovery. Sie bieten die hochwertigsten Multiplex-IF-Färbungen mit hervorragender Bildgebung und sind gleichzeitig vollständig an die Bedürfnisse des Kunden anpassbar.

"Die Qualifikation als globaler Dienstleister für Akoya ist ein bedeutender Meilenstein für Discovery", sagte Christiaan Neeleman, Leiter des Bereichs Global Tissue Biomarker Services bei Discovery. "Wir freuen uns, diese Technologie einzusetzen, um unseren Biopharma-Kunden bessere Einblicke in die Mikroumgebung von Tumoren zu bieten. Mit der zuverlässigen Multiplex-Technologie von Akoya können wir schnellere und qualitativ hochwertigere Analysen auf einem einzigen Gewebeträger durchführen, was uns hilft, komplexe Krankheitsmechanismen besser zu verstehen, damit unsere Kunden wirksamere Behandlungen entwickeln können."

Informationen zu Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences ist das Unternehmen von Biospecimen and Biomarker Specialists, das das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelabors kombiniert, einschließlich genomischer, gewebebasierter Biomarker, proteomischer und zellbasierter Dienstleistungen, um neue Therapien zu beschleunigen, die durch Biomarker- und Begleitdiagnostikprogramme für Krebs, Infektionskrankheiten und andere seltene und komplexe Erkrankungen unterstützt werden.

Über AllCells, unseren Geschäftsbereich für Zell- und Gentherapie, verfügen wir über den größten abrufbaren Spenderpool, der frisches und kryokonserviertes humanes Zellmaterial in klinischer Qualität zur Unterstützung von Zell- und Gentherapieprogrammen in jeder Entwicklungsphase und in jedem Maßstab liefert.

Angetrieben von führender wissenschaftlicher Expertise und innovativem Einsatz aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team gemeinsam mit den Kunden daran, Hindernisse schnell zu überwinden und Ergebnisse zu erhalten, um wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit zu treffen. Wir sind der Wissenschaft zu Diensten! Weitere Informationen finden Sie auf dls.com.

